مواعيد مباريات منتخب شباب تونس في الدورة الدولية بالجزائر

يشارك المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عاما في الدورة الدولية في الجزائر، والتي تشارك فيها منتخبات الجزائر ومصر وموريتانيا.

ووصلت بعثة نسور قرطاج اليوم الاربعاء، إلى العاصمة الجزائرية، على ان تشرع غدا في خوض المباريات.

وتقام الدورة بنظام البطولة، حيث سيخوض كل منتخب ثلاث مباريات، وذلك حسب البرنامج التالي علما وان كل المباريات ستنطلق على الساعة العاشرة مساء:

الليلة: الجزائر - مصر (ملعب سالم المبروكي، الرويبة)

غدا: تونس - موريتانيا (ملعب سالم المبروكي، الرويبة)

السبت:

الجزائر - تونس (ملعب عمر حمادي)

مصر - موريتانيا (ملعب سالم المبروكي، الرويبة)

يوم الاثنين

تونس - مصر (ملعب سالم المبروكي، الرويبة)

يوم الثلاثاء

الجزائر - موريتانيا (ملعب سالم المبروكي، الرويبة)

و من جهة أخرى فقد وضعت لجنة التنظيم الملعب الفرعي المدينة الجديدة بالبليدة على ذمة منتخب تونس حتى يجري حصصه التدريبية الثلاثة المبرمحة الليلة و يومي الجمعة و الأحد بداية من الساعة العاشرة ليلا .