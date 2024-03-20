الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مي سليم تشبه عارضات الأزياء بالقصير المكشكش

مي سليم
مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت مي سليم بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بدون أكمام، مكشكش من الأمام، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي دون تكلف.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتبدو في غاية جمالها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع فوق كتفيها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

 

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