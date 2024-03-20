رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن أهداف اجتياح مجمع الشفا

تجول الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، داخل مستشفى الشفاء بوسط قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال هرتسي هاليفي أن العملية العسكرية في مجمع مستشفى الشفاء تستهدف قتل قيادات حركة حماس، على حد قوله.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي أن تلك العملية العسكرية داخل المستشفى بوسط غزة ترمي إلى استمرار الضغط على حركة حماس من أجل إدارة المفاوضات للتوصل لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين داخل القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهو ما يستغرق بعض الوقت.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو أن بلاده مستعدة لدخول رفح ولكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت، موضحا أن إسرائيل ستوافق على خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.

فيما ذكر الحساب الرسمي للرئيس الوزراء الإسرائيلي على "إكس"، أنه بشأن مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال "منذ بداية الطريق اتفقنا على ضرورة القضاء على حماس.

لكن خلال الحرب وهذا لا يخفى وقعت بعض الاختلافات في الرأي بشأن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".

وتابع نتنياهو أنه "في نهاية المطاف، دائمًا قمنا بما هو ضروري لأمننا، وهو ما سنفعله هذه المرة أيضًا".