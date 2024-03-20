أحمد شوبير يكشف عن لاعب بالزمالك خشي على ابنه منه بمباراة القمة (فيديو)

أشاد الإعلاميَ الرياضي أحمد شوبير بنجم الزمالك أحمد سيد زيزو، قائلا: "زيزو لاعب هايل وأنا بحبه جدا وربنا يشفيه ويعافيه، ومباراة نهائي بطولة كأس مصر كانت أول مباراة قمة لمصطفى شوبير وكنت خايف عليه من زيزو، وعمري في حياتي ولا أمه روحنا له مباراة".



وأضاف أحمد شوبير خلال حواره في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار:: “ذهبت إلى الملعب وأنا خايف عليه موت، كان ماتش صعب ونهائي كاس ومامته معايا عاملة لي حالة من الرعب ربنا يكون في عونها، ورأسي اصطدم بالزجاج،”

زيزو من أفضل لاعيبة مصر

وتابع أحمد شوبير: "زيزو لاعب هايل وجامد وهو أول واحد عمل تهديد ومصطفى كان كويس وكنت خايف يسجل هدفين أو 3 لأنه من أفضل لاعيبة مصر وأتمنى يروح الأهلي، فهو لاعب كرة على مستوى عالي وأخلاقيات عظيمة".