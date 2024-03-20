وداعا للدموع.. حيل بسيطة لتقطيع البصل

يدخل البصل في معظم أطباقنا اليومية، إلا أن تقطيع البصل يتسبب في ذرف الدموع، يجعل منه عملية شاقة للغاية، الأمر الذي يدفعك للتفكير أكثر من مرة قبل الإقدام على تلك الخطوة.

ومنذ القدم، حاول كثيرون إيجاد حيل لتقليل الدموع عند تقطيع البصل، إلا أن كثيراً من هذه الحيل لم يكن علمياً، وبهذا الصدد، تحدثت شبكة "سي إن إن" الأميركية مع عدد من الخبراء لمعرفة الطرق الموثوق بها التي قد تساعد في تفادي "دموع البصل".

استخدم مروحة

قال عالم الغذاء الدكتور آبي ثيل إن إحدى الطرق الرائعة لتفادي ذرف الدموع عند تقطيع البصل هي وضع مروحة بالقرب منك.

وأضاف: المروحة تحرك الهواء الموجود حول البصل بعيداً عن الشخص. ويحمل هذا الهواء الجزيئات التي تدخل العين عادة وتؤدي إلى الدموع.

ارتدِ نظارات واقية

وقال ثيل: نعم؛ إنها قد تبدو حمقاء، لكن النظارات الواقية هي طريقة مضمونة لحماية عينيك من جزيئات البصل الموجودة في الهواء.

والنظارات الواقية هي أنواع من النظارات تستخدم لحماية العينين من الحبيبات المتطايرة أو من الماء أو الكيماويات، وغالباً ما تكون مغلقة من الجوانب، مثل تلك التي تستخدم في رياضة السباحة، أو في المعامل والمصانع الكيمياوية.

تبريد البصل قبل تقطيعه

وينصح الدكتور بريان كووك لي، خبير التغذية والأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد، بوضع البصل في الثلاجة أو وعاء من الماء المثلج قبل نحو 20 دقيقة من تقطيعه، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يساعد في تفادي الدموع الناتجة عن تقطيعه أيضاً.

إضافة الليمون أو الخل

كما قال لي إن إضافة بعض الأحماض مثل الليمون أو الخل إلىأشعل بعض الشموع

وأضاف لي أن إضاءة الشموع خلال تقطيع البصل يمكن أن تتصدى لرائحة الجزيئات المسببة للدموع، خصوصاً إذا كانت هذه الشموع معطرة.

البصل قد تساعد في تفادي البكاء، لافتا إلى أن هذه الأحماض تبطئ الإنزيم الذي يصنع الأبخرة التي تؤدي إلى الدموع.

ولفت إلى أن إبطاء هذا الإنزيم يعزز أيضاً من نكهة البصل في الطعام.