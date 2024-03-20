حقيقة إصابة نجم برشلونة بمشاكل في القلب

شهدت الفترة الماضية، أنباء قوية عن إصابة البرتغالي جواو كانسيلو لاعب برشلونة بمشاكل في القلب، خاصة بعد غيابه عن اللقاء الأخير امام أتليتكو مدريد.

وغاب كانسيلو عن صفوف برشلونة في قمة الليجا أمام أتلتيكو مدريد، وأكد تشافي أنه لأسباب عائلية.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كانسيلو لا يعاني من مشاكل في قلبه وحصل على الضوء الأخضر للعب مع البرتغال ونادي برشلونة.

واستبعد كانسيلو رفقة 7 لاعبين آخرين على رأسهم القائد كريستيانو رونالدو من مباراة السويد في التوقف الدولي، على أن يتواجدوا في مباراة سلوفينيا الودية المقرر إقامتها 26 مارس الجاري.

في سياق متصل اعلن نادي برشلونة الأسباني عن رفضه التام لمشاركة لاعبيه في بطولة يورو 2024 في المانيا مع المنتخب الأول الأسباني في شهر يونيو ثم المشاركة مع المنتخب الأوليمبي الأسباني في العاب باريس الأوليمبية في شهر أغسطس المقبل .

ولن يكون برشلونة هو النادي الاسباني الوحيد الذي يقرر عدم مشاركة لاعبيه ضمن المنتخبات الأوليمبية في العاب باريس القادمة حيث سبق وكشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول عن قرار مماثل اتخذه نادي ريال مدريد بشأن لاعبيه الفرنسيين الثلاثة تشاوميني و اولين ميندي و كامافينجا وربما يكون رابعهم كيليان مبابي وهو ما يضع المدير الفني لمنتخب فرنسا الأوليمبي تيري هنري في موقف حرج .

وقال المدير الرياضي لنادي برشلونة البرتغالي ديكو خلال مقابلة صحفية ان الأتحاد الأسباني لكرة القدم يعلم قرارنا بكل تأكيد فنحن لا نرغب في مشاركة اي لاعب في البطولتين معا، لكن في نفس الوقت علينا الحديث مع الاعبين وترتيب مثل هذه الامور بشكل واضح .

وكان كيليان مبابي قد اعلن ان حلمه الحالي هو قيادة منتخب فرنسا الأولمبي نحو احراز الميدالية الذهبية في العاب باريس لكنه اوضح انه لن يبدأ مشواره مع ناديه الجديد بأفتعال مشكلة كبيرة حول مشاركته في الألعاب الأوليمبية .

كما كشف نجم برشلونة لامين يامال رغبته الكبيرة في المشاركة في الألعاب الأوليمبية لكنه اكد صعوبة اقناع نادي برشلونة بمشاركته مع منتخب اسبانيا في اليورو ثم مع المنتخب الاوليمبي في العاب باريس مؤكدا ان تجربة بيدري السيئة قبل ثلاثة اعوام بمشاركته في يورو 2021 ثم العاب طوكيو ادت الى العديد من الاصابات بعدها .