الكشف عن التفاصيل المالية لإنتقال مبابي الي ريال مدريد

فجر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مفاجأة مدوية عن تفاصيل عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، المنتظر اعلان انتقاله الي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الأيام القادمة.

وينتهي عقد مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن اللاعب وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد مجانا بداية من الموسم المقبل.



وقال فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات: “توصل ريال مدريد وكيليان مبابي لاتفاق بخصوص راتبه، سيكون راتباً مشابهاً لما يناله جود بلنجهام و فينيسيوس جونيور”.

وتابع: “كل الأمور باتجاهها الطبيعي ولا يتبقى سوى توقيعه الرسمي على عقده لاعباً لريال مدريد”.

وأردف: “سيحصل كيليان مبابي على مكافأة انتقال تتجاوز 100 مليون يورو، وسيتم تقسيم هذا إلى 5 سنوات ضمن العقد”.

وأتم: “كيليان مبابي لا يتفاوض مع أي نادٍ آخر غير ريال مدريد”.