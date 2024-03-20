أرقام مانشيني مع منتخب السعودية قبل مواجهة طاجيكستان في تصفيات كأس العالم

خاض مانشيني مدرب المنتخب السعودي رفقة الأخضر 10 مباريات، نجح في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الأخضر الهزيمة في 3 مباريات.

وجاءت النتيجة الأكبر للأخضر مع الإيطالي روبرتو مانشيني في مباراة بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وودع الأخضر بطولة كأس آسيا الماضية، من الدور ربع النهائي من المسابقة، بعد الخروج بركلات الجزاء الترجيحية أمام كوريا الجنوبية.

وضم روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر للجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات إلى جانب منتخبات الأردن وطاجيكستان وباكستان.

ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين على باكستان والأردن.

وضمت قائمة مانشيني 28 لاعبًا، هم: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، وعبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.