دياز يوجه رسالة لجماهير إسبانيا بعد اختياره تمثيل المغرب

تحدث النجم المغربي إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد، عن سر اختياره لتمثيل المغرب وليس إسبانيا على الرغم من حمله الجنسيتين.

وشهدت قائمة أسود الأطلس التي أعلنها وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، تواجد إبراهيم دياز لأول مرة في قائمة منتخب المغرب، في فترة التوقف الدولي بشهر مارس الحالي.

قال إبراهيم دياز: “كان عليّ اتخاذ القرار والمغرب أظهر لي الحب منذ فترة طويلة.

وأضاف: لدي جذور في المغرب، والآن يجب أن أظهر ذلك على أرض الملعب وأعيد تلك الثقة”.

ووجه رسالة لجماهير إسبانيا قائلاً: “ممتن لهم جدًا أيضًا، هذا لا يغير شيئا، رأيت منهم المودة وأنا أحترم الآراء.

واختتم متغزلاُ بـ ريال مدريد: هو أفضل نادي في العالم، وتلقيت عروض كثيرة ولم يكن لدي سوى ثلاث اختيارات وهم مدريد مدريد مدريد.



دياز يزين قائمة منتخب المغرب



حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.



الدفاع: نايف أكرد - عبد الكبير أبقار - أشرف داري - شادي رياض - أشرف حكيمي - محمد الشيبي - يحيى عطية الله - يوسف لخديم.



الوسط: سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - إبراهيم دياز - بلال الخنوس - أمير ريتشاردسون - عز الدين أوناحي.



الهجوم: حكيم زياش - إلياس أخوماش - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - سفيان رحيمي - أمين عدلي - إلياس بن صغير.