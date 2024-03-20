بايرن ميونخ يُعلن إصابة ساشا ومدة غيابه

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني، ضربة قوية، بعد تعرض أحد لاعبيه ألى لانتكاسة أخرى جراء إصابة جديدة، وبات مصيره غامضا بشأن إمكانية عودته للملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

وأعلن النادي الألماني، اليوم الأربعاء، أن اللاعب الفرنسي ساشا بوي، أصيب بتمزق في أوتار الركبة اليسرى خلال التدريبات اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان صادر عن بايرن ميونخ، أن ساشا بوي، سيغيب عن الملاعب “في الأسابيع القليلة المقبلة”.



ومن المقرر أن ينتهي الموسم الكروي في الدوري الألماني الممتاز “البوندسليجا”، بعد أقل من شهرين، وتحديدا في 18 مايو المقبل، وإذا وصل بايرن لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا فسيكون ذلك في الأول من يونيو المقبل.



وانتقل اللاعب الفرنسي ساشا بوي، لنادي بايرن ميونخ، في يناير الماضي، قادمًا من فريق جالطة سراي التركي.

وخاض ساشا بوي، مباراتين مع الفريق الألماني، قبل أن يصاب في الفخذ الأيسر، ولم يلعب منذ ذلك الحين