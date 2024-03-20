عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة،سائق بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الحشيش و الميثامفيتامين"، بشبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

حبس سائق 6 سنوات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21914 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3317 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد س ا"، 27 سنة، سائق، ومقيم إبراهيم بك - ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 22 / 8 / 2022، بدائرة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز جوهراً مخدرا (الميثامفيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه وردت معلومات أكدتها التحريات، وانتقلوا لمكان تواجد المتهم وبرفقته الشاهد الثاني وأجري معه عملية شراء وهمية حتى أخرج 2 كيس لجوهر الآيس المخدر فتم ضبطه واستخلص الكيسين من يده وعثر معه علي 6 أكياس ليكون المجموع 8 ثمانية أكياس لجوهر الآيس المخدر وكذا قطعتين بنيتين لجوهر الحشيش المخدر كما عثر معه على مبلغ مالي مقداره 525 جنيها وهاتف محمول، وعزي قصده الاتجار في المواد المخدرة و الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

حبس “خراط ” بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، خراط بالسجن لمدة 6 سنوات ،لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، والسجن لمدة سنة لطالب لتعاطيه مواد مخدرة، وغرامة 10 آلاف جنيه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27218 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2319 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين كلا من: "محمد م ا"، 17 سنة، خراط، ومقيم بعزبة رستم - ثان شبرا الخيمة، و"أحمد ص س"، 20 سنة طالب، ومقيم بمدينة السلام ثان شبرا الخيمة - القليوبية، لأنهما في يوم 12 / 10 / 2022، المتهم الأول بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حاز وأحرز جوهراً مخدرا (indazole carboximide) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أحرز جوهراً مخدرا ( indazole carboximide )، وذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أيضا جوهراً مخدرا (الحشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.