ندوة للنهوض بزراعة القطن بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية

نظمت مديرية الزراعة أول ندوة للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، بحضور الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن، والدكتور مصطفى عرابي، أستاذ تربية الأصناف بمعهد بحوث القطن، والمهندس صلاح خضر، مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم، والمهندس سعد محروس، مدير الإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس أشرف الدمرداش، مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية، والمهندس محمود عبدالوهاب، أخصائي محصول القطن بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية وكبار المزارعين والمهتمين بمحصول القطن.

المعاملات الزراعية

وقال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية، إن هذه الندوة تعتبر أول ندوة إرشادية لمزارعي القطن في محافظة الشرقية بهدف الاستعداد لموسم زراعة القطن 2024/2025، ونقل التوصيات الفنية المثلى للقطن مع القاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن، مشيرًا إلى جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن في إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة إلى جانب المحافظة على إنتاج أعلى درجات النقاوة الوارثية للتقاوى ليحصل المزارع على أعلى إنتاجية من الفدان.

جودة عالية

وأكد «عمارة»، أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية وأهمية دور منظومة التسويق الجديدة التي ساهمت في حصول المزارع على افضل وأعلى سعر، وأهمية إعلان سعر الضمان لتوريد القطن خلال الموسم الجديد قبل بداية الزراعة وهو 10 آلاف جنيها لأقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه لأقطان الوجه البحري.

وأضاف أستاذ المعاملات الزراعية أن منظومة القطن الجديدة تهدف إلى مواجهة السلبيات التي كانت موجودة من قبل، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتي من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة، مؤكدًا أهمية الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكرًا، إلى جانب الاهتمام بالزراعة في المواعيد المناسبة وذلك حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية.