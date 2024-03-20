داني ألفيس يورط نيمار بعد خروجه من السجن

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، الافراج عن النجم الدولي البرازيلي الأسبق، داني ألفيس، لاعب فريق برشلونة السابق، بشأن قضية الاغتصاب المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو.

وكانت محكمة برشلونة الإسبانية، قضت في وقت سابق، بحبس النجم البرازيلي داني ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بعد ثبوت تهمة اغتصابه لفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن محكمة برشلونة، قضت اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو.

ووفقا لما جاء في صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن داني ألفيس لجأ، إلى والد نجم الهلال السعودي نيمار، من أجل الحصول على أموال الكفالة التي ساعدته على إتمام إجراءات الخروج من السجن.

وتم إلقاء القبض على داني ألفيس، ووضعه في السجن يوم 20/01/2023، أي منذ سنة وشهرين تقريبًا، حيث حكم عليه لمدة 4 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية 150 ألف يورو لصالح الضحية.

وكان تم إلقاء القبض على نجم برشلونة السابق، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة، حيث تعرض للسجن، وهو لاعبًا في صفوف بوماس المكسيكي، قبل أن يقوم مسؤولو ناديه بإنهاء التعاقد معه بعد القبض عليه