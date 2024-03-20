سقوط 15 متهمًا بتكوين تشكيلات عصابية بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (15) متهما ارتكبوا (11) حادثا متنوعا.



وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار) بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمخزن خاص بها وعثر بحوزتها على ( 209 كرتونة و 40جوال بإجمالى 5 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

