القبض على 316 تاجر مخدرات خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (287) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (316) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (128,433 كيلو جرام).كمية من نبات الخشخاش المخدر وزنت (100 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (34,400 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,653 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,800 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (2,685 كيلو جرام)كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,390 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (985 جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (830 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (80 جرام).عدد (476) قرص مخدر.



وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار) بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمخزن خاص بها وعثر بحوزتها على ( 209 كرتونة و 40جوال بإجمالى 5مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

