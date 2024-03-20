الأربعاء 20 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن العام يضبط ربة بحوزتها ملايين من قطع الألعاب النارية في المنيا

ضبط ألعاب نارية
ضبط ألعاب نارية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار) بالإتجار فى الألعاب النارية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمخزن خاص بها وعثر بحوزتها على ( 209 كرتونة و40 جوال بإجمالى 5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها.

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