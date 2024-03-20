أسطورة باريس سان جيرمان يصدم مبابي.. أوسيمين أفضل منه

أطلق أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تصريحات قوية تحدث خلالها عن تفضيله لبديل كيليان مبابي، نجم الفريق، عقب رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وخلال تصريحات نقلها موقع “فرينش فوتبول” دافيد جينولا، أيقونة الفريق الباريسي، قائلًا:”فيكتور أوسيمين سيكون خيارًا جيدًا”.

وواصل :”أوسيمين مُختلف عن مبابي، هو أقوى بدنيًا، ويملك السرعة ولكن بمُعدل أقل من مبابي، أوسيمين هو المُهاجم النيجيري الأفضل”.

وأكمل: ”باريس سان جيرمان يتطلع للحصول على بديل لمبابي، وأعتقد أن أوسيمين سيكون الحل المثالي”.

وخلال الأونة الأخيرة، أشارت تقارير صحفية إلى أن الفريق الباريسي يعمل في الوقت الحالي على البحث عن بديل للنجم الفرنسي الراحل، لذلك يقترب بقوة من التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمن