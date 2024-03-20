"رمضان شهر القرآن والانتصارات".. ندوة بجامعة الفيوم غدًا

ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب فى جامعة الفيوم غدا الخميس ندوة "رمضان شهر القرآن والانتصارات" وذلك فى العاشرة والنصف صباحًا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

تقام الندوة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .ويحاضر فى الندوة الدكتور يسرى عزام امام وخطيب جامع عمرو بن العاص زميل ومحاضر بكلية الدفاع الوطنى باكاديمية ناصر العسكرية .تأتى الندوة فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان .

ندوة التنبؤ المبكر بالكوارث والازمات

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية فى الفيوم ، ندوة تحت عنوان التنبؤ المبكر بالأزمات والكوارث، التي نظمتها وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية.

حضر الندوة الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عرفان العميد السابق للكلية، والدكتورة قوت القلوب فريد الأستاذ بقسم التنمية والتخطيط، والدكتور حسام الشريف مدير وحدة الازمات والكوارث بالكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء .

أكد الدكتور أحمد حسني أن كلية الخدمة الاجتماعية تحرص على تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية التي من شأنها توسيع النطاق المعرفي والعلمي لدى الطلاب، حتى يصبحوا خريجين على قدر عال من الكفاءة والتميز.

وأوضحت الدكتورة نادية حجازي أن الندوة تنطلق أهميتها في ظل ازدياد حالات الكوارث وانتشار الاوبئة وما يترتب عليها من مخاطر متعددة وحدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.

مؤكدة أن الإنذار المبكر لحدوث الكوارث أصبح من أهم الضروريات الحياتية والذي ينبغي على الدول والمجتمع الدولي تفعيله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات الوقائية لحماية الأشخاص قبل وقوع الكارثة.

وخلال الندوة أشار الدكتور محمود عرفان إلى أن العالم أصبح يواجه العديد من الأزمات والكوارث خلال الوقت الراهن، والتي قد تحدث بسبب تدخلات الإنسان أو بدون تدخله، بما يشمل الحروب والتغيرات المناخية أو الزلازل والأعاصير، وتأثير تلك الأزمات بشكل مباشر على الاقتصاد والتنمية.

وتناول الفرق بين الأزمات الفردية والجماعية، وكذلك أكثر الفئات التي تشعر بالخوف والهلع عند مواجهة الأزمات من الأطفال والنساء وكبار السن.