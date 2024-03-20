22 إبريل.. الحكم على المتهمين بخطف طفل واحتجازه

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 متهمين في واقعة خطف طفل واحتجازه إلى جلسة 22 إبريل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق وممدوح حلمي، وأمانة سر محمد جبر ومحمد سيد.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 1721 لسنة 2023 جنايات 15 مايو، والمقيدة برقم 153 لسنة 2023 كلي حلوان، عن قيام 3 متهمين «ط.ع» و«ع.ع» و«م.ز»، بخطف طفل يدعى «أحمد رجب» واحتجازه، وأنه تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

وفي سياق اخر احالت نيابة شرق القاهرة الكلية عاطلين متهمين بالشروع فى قتل شاب لسرقته بمدينة نصر لمحكمة الجنايات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شاب مصاب بجرج طعني في جسده إثر إدعاء سرقة بدائرة القسم وتم إسعافه.

تبين من التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر على سلاح أبيض مطواة وهاتفين ومبلغ مالي وبمواجهتهما اعترفا بسرقة هاتف المجني عليه والشروع في قتله لتصديه لهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.