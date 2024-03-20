الأربعاء 20 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فقرات خططيه متنوعة فى تدريبات الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، لخوض تدريبات فنية وخططية، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى جوميز  وأحمد مجدي المدرب المساعد الإشراف على مجموعة ضمت لاعبي الوسط والمدافعين لتدريبهم على النواحي الدفاعية والتعامل مع العرضيات، في حين تولى أندري بيكي المدرب العام الإشراف على مجموعة تضم المهاجمين ولاعبي الوسط المهاجم لتدريبهم على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

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