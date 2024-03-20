اسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 87.19 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 20-3-2024، متأثرة بارتفاع الدولار الذي أسهم فى زيادة تخوف المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين خلال الجلستين الماضيتين إلى أعلى مستوياتهما فى عدة أشهر.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 19 سنتا ما يعادل 0.2% لتصل إلى 87.19 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 35 سنتا، أي 0.4% ليبلغ 83.12 دولار للبرميل وارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي نتيجة مرونة الاقتصاد الأمريكى مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكى أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضى، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

ومن المتوقع أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو بواقع 78 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 81.95 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر عند التسوية، إذ بلغ خام برنت 87.38 دولار للبرميل، فيما وصل خام غرب تكساس إلى 83.47 دولار للبرميل.

وقفزت الأسعار مع تقييم المتعاملين لتأثير هجمات أوكرانيا في الآونة الأخيرة على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية.

ويترقب المتعاملون إعلانا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء سعيا إلى مؤشرات على مسار الفائدة لبقية العام.

ومن غير المتوقع أن يخفض المجلس تكاليف الاقتراض، لكن التوقعات الاقتصادية الجديدة يمكن أن تشير إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وبداية انتهاج سياسة التيسير النقدي في وقت أبعد مما كان متوقعا.

وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى متانة الاقتصاد الأميركي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين.

وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.

وتترقب الأسواق أيضا بيانات المخزون الرسمية في الولايات المتحدة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.