تراجع أسعار الدولار بالبنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الاربعاء 20-3-2024، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 46.99 للشراء، 47.09 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 46.98 جنيه للشراء، 47.08 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي 46.95 جنيه للشراء، 47.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

46.99 جنيه للشراء.

47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

46.98 جنيه للشراء.

47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

46.95 جنيها للشراء.

47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.95 جنيها للشراء.

47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

46.99 جنيه للشراء.

47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

46.95 جنيه للشراء.

47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

46.94 جنيه للشراء.

47.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.91 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.25 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

11.98 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.05 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

11.91 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

46.99 جنيه للشراء.47.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.99 جنيه للشراء.51.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.66 جنيه للشراء.59.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.52 جنيه للشراء.12.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.24 جنيه للشراء.153.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.80 جنيه للشراء.12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.92 جنيه للشراء.12.91 جنيه للبيع.