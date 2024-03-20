تراجع أسعار النفط مع بداية التعاملات الصباحية اليوم

شهدت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، تراجعا واضحا، وذلك لتأثرها بارتفاع الدولار.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، فإن ارتفاع الدولار ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 19 سنتًا أو 0.2 % إلى 87.19 دولار للبرميل، وانخفضت أيضًا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل، التي تنتهي عند تسوية اليوم الأربعاء، 35 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.12 دولار للبرميل.