الأربعاء 20 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا تضبط 203 منشأة مخالفة

غلق منشآت طبية مخالفة
غلق منشآت طبية مخالفة

اعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا  ، قامت  بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية ،  على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا ، وذلك خلال شهر فبراير الماضي .

 

وذلك في إطار توجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وتعليمات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة  ، وفى اطار خطة مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بإحكام  الرقابة والمتابعة  للمنشآت الطبية الخاصة .

 

حيث أوضح وكيل الوزارة ، انه  تم  المرور على 374 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز  طبية ، وعيادات خاصة ومعامل ، واوضح ان جهود الحملات التفتيشية ، اسفرت عن ضبط عدد 203 منشأة مخالفة ، و تم تحرير 3 محاضر غلق ادارى للمنشآت المخالفة ، واوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر الحر ، ان عدد المنشآت الطبية الخاصة ، والتي تم ترخيصها بلغ 11 منشأة  طبية  .

 

و اضاف حسن ، انه  تم انذار 202 منشأة طبية خاصة  لتوفيق الأوضاع  ، وان عدد المنشآت التى قامت بتوفيق الأوضاع ، بلغ 173  منشأة ، بالإضافة  الى فحص عدد 10  شكوى ، واتخاذ ما يلزم حيالها، ومن جانبه شدد  الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة  الصحة ، على  استمرار تكثيف   الحملات التفتيشية ، والتي تنظمها المديرية لتحقيق الإنضباط داخل المنظومة الصحية ، والمنشآت الطبية الخاصة  ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

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