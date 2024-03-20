صحة المنيا تضبط 203 منشأة مخالفة

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا ، قامت بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية ، على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا ، وذلك خلال شهر فبراير الماضي .

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وتعليمات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ، وفى اطار خطة مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة .

حيث أوضح وكيل الوزارة ، انه تم المرور على 374 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ، وعيادات خاصة ومعامل ، واوضح ان جهود الحملات التفتيشية ، اسفرت عن ضبط عدد 203 منشأة مخالفة ، و تم تحرير 3 محاضر غلق ادارى للمنشآت المخالفة ، واوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر الحر ، ان عدد المنشآت الطبية الخاصة ، والتي تم ترخيصها بلغ 11 منشأة طبية .

و اضاف حسن ، انه تم انذار 202 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع ، وان عدد المنشآت التى قامت بتوفيق الأوضاع ، بلغ 173 منشأة ، بالإضافة الى فحص عدد 10 شكوى ، واتخاذ ما يلزم حيالها، ومن جانبه شدد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية ، والتي تنظمها المديرية لتحقيق الإنضباط داخل المنظومة الصحية ، والمنشآت الطبية الخاصة ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.