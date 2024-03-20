الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سكن لكل المصريين.. 50 ألف وحدة سكنية جديدة في أكتوبر الجديدة

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، مع مسئولي الجهاز، سير العمل بوحدات " المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين " بمنطقة غرب المطار، وذلك في حضور الإدارات التنفيذية، وجهات الإشراف على المشروع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم متابعة أعمال التشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع العام لوحدات عمارات المرحلة الخامسة، والبالغ عددها ١٠ آلاف وحدة سكنية، كما تم تفقد أعمال تنفيذ وحدات عمارات المرحلة السادسة بالمبادرة والبالغ عددها ٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة.

مواد متعلقة

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد عمارات سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين.. 2064 وحدة سكنية عاجلة التنفيذ في السويس الجديدة

178 عمارة جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في العاشر من رمضان

الأقساط المتبقية بعد إعلان موعد تسليم شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

حملة لإزالة المخالفات والإشغالات في دمياط الجديدة

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

تفاصيل أول اجتماع لمجلس أمناء مدينة الشروق

اجتماع تنسيقي في جهاز دمياط الجديدة لإنشاء محطة محولات كهرباء جديدة
الجريدة الورقية