سكن لكل المصريين.. 50 ألف وحدة سكنية جديدة في أكتوبر الجديدة

تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، مع مسئولي الجهاز، سير العمل بوحدات " المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين " بمنطقة غرب المطار، وذلك في حضور الإدارات التنفيذية، وجهات الإشراف على المشروع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم متابعة أعمال التشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع العام لوحدات عمارات المرحلة الخامسة، والبالغ عددها ١٠ آلاف وحدة سكنية، كما تم تفقد أعمال تنفيذ وحدات عمارات المرحلة السادسة بالمبادرة والبالغ عددها ٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة.