إبراهيم دياز يضع 3 حلول أمام الركراكي

نجح الاتحاد المغربي لكرة القدم في تدعيم صفوف المنتخب بتغيير الجنسية الرياضية للاعب إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الذي يحمل الجنستين الإسبانية، والمغربية.



وكان دياز حسم قراره النهائي وقرر تمثيل منتخب المغرب ما يعد ضربة قوية لأسود الأطلس في تعزيز صفوفه بلاعب من طراز عالمي.



سيمنح دياز مدربه وليد الركراكي العديد من الحلول لما يملكه من إمكانيات فنية مميزة، وأنضم اللاعب لمعسكر المغرب استعدادا لمباراة أنجولا وموريتانيا الودية في مدينة أغادير ذلك ضمن التحضيرات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



الركراكي من الممكن أن يعول على دياز في مركز صانع الألعاب تحت المهاجمين ليمنح لاعبي الخط الأمامي الكثير من صناعة الفرص.



كما يستطيع دياز اللاعب كجناح أيمن أو أيسر ويستطيع أن يتبادل الادوار خلال المباريات سواء على الرواق الأيمن أو الأيسر حال طلب المدرب، ما يعطي الكثير من الحلول لدى الركراكي.



وشارك دياز مع ريال مدريد في 24 مباراة هذا الموسم وبدأ أساسيا في 12 منهم، ساهم بـ 7 أهداف بواقع 5 أهداف سجلها، وصنع 2 آخرين في مسابقة الدوري الإسباني، أما دوري أبطال أوروبا لعب 5 مواجهات سجل هدفين وصنع هدف وحيد.

