رئيس الشركة الفرعونية : حققنا 400 مليون قدم مكعب غاز و 9300 برميل متكثفات

قال المهندس حسام زكى رئيس الشركة الفرعونية للبترول ، إنها نجحت نجاحها في تحقيق معدلات انتاج يومية خلال النصف الأول من العام المالى 2023 - 2024 تقدر بنحو 400 مليون قدم مكعب غاز و 9300 برميل متكثفات، والحفاظ على معدلات انتاج حقل آتول في شمال دمياط وتذليل التحديات لتحقيق المعدلات المقدرة لإنتاج الحقل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في ظل كفاءة التشغيل العالية لجميع الأصول البرية والبحرية، لافتاَ إلى أن الشركة تخطط للاعداد لحفر بئر استكشافية للطبقات العميقة بحقل آتول خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تحليل البيانات الحديثة التى تم جمعها باستخدام احدث التقنيات في مشروع جمع معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد ، وهو ما يساعد علي تقييم الفرص الاستكشافية لطبقات حقل أتول العميقة، كما أكد انتهاء الدراسات الهندسية الأولية لمشروع تنمية وانتاج الغاز من حقل هارمتان بالبحر المتوسط والاعداد لتنفيذ المشروع لحفر 3 أبار من خلال منصة بحرية لإنتاج 150 مليون قدم مكعب غاز و 3300 برميل متكثفات يومياً.

وفي مجال الاستدامة تم تركيب خلايا الطاقة الشمسية بالمبنى الرئيسي للشركة لترشيد استهلاك الطاقة وجار الانتهاء من تنفيذها ، كما تستمر في اطار مسئوليتها المجتمعية في تقديم التدريب العملي على الألات والمعدات لنحو 72 طالب من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .

كما واصلت اداؤها المتميز في مجال السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة بتحقيق معدل غير مسبوق بلغ 31 ساعة عمل آمنة منذ عام 2015 .

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة التى عقدت برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

حضر الجمعية العامة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه و الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و نوابه ، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الانتاج و الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة، ومسئولو شركات ايني الايطالية وبريتش بتروليوم البريطانية و شل العالمية في مصر.