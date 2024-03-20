الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عيد الفطر في السعودية2024| موعد حفل خالد عبد الرحمن

بوابة الوفد الإلكترونية

يشارك الفنان الكبير خالد عبد الرحمن في قائمة حفلات عيد الفطر في السعودية 2024، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء.

موعد حفل خالد عبد الرحمن في شقراء 

ومن المقرر أن يقام الحفل 12 إبريل القادم ضمن “فعاليات العيد” التي أعلنت عنها شركة بنش مارك، وسيتم طرح التذاكر قريبًا عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

حفلات عيد الفطر في المملكة 2024

تستعد المملكة لحفلات عيد الفطر المبارك، من خلال برنامج ضخم مليء بالفعاليات والعروض الترفيهية والحفلات الفنية المميزة، حيث تستقبل مسارح جدة والرياض والقصيم وغيرها  كوكبة من ألمع النجوم العرب.

 

 

 

كان قد طرح خالد عبد الرحمن أخيرًا أغنية “وشلون مغليك”، وتقول كلماتها "وشلـون ما اغليـك وإنت الذي علمتنـي حبك يا هـاجـسي عشقـي عيـونـك وشلـون ما اغليـك
وإنت الذي علمتنـي حبك يا هـاجـسي عشقـي عيـونـك

إسـأل وتقـرا الجـواب فـي نظـرة عيـونــي تصـويـر لآجمـل عـذاب حبك يا مفتونــي
إسـأل وتقـرا الجـواب فـي محجر عيـونــي تصـويـر لآجمـل عـذاب حبك يا مفتونـي

وشلـون ما اغليـك، وشلـون ما اغليـك تلقى حياتي كلها لذة غــرام لذة غــرام مهمـا سهـر طـرفـي أو جارت ظـروفـي أو عشـت أنا الحـرمان
تلقى حياتي كلها لذة غــرام
تلقى حياتي كلها لذة غــرام
لذة غــرام مهمـا سهـر طـرفــي
أو جارت ظـروفـي أو عشـت أنا الحـرمان
تلقى حياتي كلها لذة غــرام

وشلـون ما اغليـك
وإنت الذي علمتنـي حبك
يا هـاجـسي عشقـي عيـونـك
وشلـون مـا اغليـك
وإنت الذي علمتنـي حبك
يا هـاجـسي عشقـي عيـونـك

إسـأل وتلقى الجـواب فـي محجر عيـونــي
تصـويـر لآجمـل عــذاب حبك يـا مفتونـي
إسـأل وتلقى الجـواب فـي نظـرة عيـونــي
تصـويـر لآجمـل عــذاب حبك يـا مفتونـي
وشلـون مـا اغليـك، وشلـون مـا اغليـك

 

 

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