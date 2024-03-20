محافظ أسوان يوجه بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط الأسعار في الأسواق

التقى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولى جهاز حماية المستهلك برئاسة المستشار عبد الله موسى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان .

وخلال الإجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية لشن حملات مكثفة للمرور الميدانى على الأسواق والتأكيد على إتاحة السلع الأساسية والإستراتيجية بالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة للمواطنين والأهالى بمختلف المراكز والقرى .

وأشار إلى ضرورة الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، كما أكد محافظ أسوان على ضرورة إستمرار عقد الإجتماعات التنسيقية بشكل دورى بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية لبحث ومناقشة الآليات والإجراءات المطلوبة للتنفيذ والتطبيق العملى لقرارات مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لإنضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق ، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع وضمان الإلتزام بالتخفيضات المحددة فى أسعار السلع الأساسية والحد من الجشع والإحتكار وغيرها الظواهر السلبية لبعض التجار لإستغلال المواطنين .