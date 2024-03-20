البحر الأحمر تناقش الاستعدادات النهائية لبطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة بالغردقة

ناقش كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة، والتي ستقام بمنتجع سوما باي جنوب الغردقة في الفترة من 23 _ 24 مارس بمشاركة 76 سباحًا يمثلون 15 دولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة ، والدكتورة أمل ابو عرام مدير جهاز سباحة المياه المفتوحة بالاتحاد المصري للسباحة ، والعديد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية باستضافة هذا الحدث العالمي.

ومن جانبه نقل السكرتير العام المساعد تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لجميع الحضور، معربًا عن سعادته بإقامة فعاليات هذه البطولة علي أرض المحافظة الساحلية، مما يعكس مدي الأمن والأمان والمناخ المعتدل الذي تتمتع به مدينة الغردقة عروس البحر الأحمر، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لكافة الأحداث الرياضية التي تقام علي أراضيها، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في البطولة، مضيفاً أن هذه البطولة تأتى دعماً للحركة السياحية والتأكيد على أن مدينة الغردقة قادرة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى .

وفي ذات السياق أفاد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن هذه البطولة ستكون فرصة للتعرف علي المواهب الرياضية الشابة، وتعزيز قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف وتعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية.

يذكر أن هذه البطولة تقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وينظمها الاتحاد المصري للسباحة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للسباحة.