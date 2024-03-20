وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر راح ضحيتها 104 شهداء آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 104 أشخاص، وإصابة 162 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه بموجب التحديث الأخير ترتفع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 31923، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74096 منذ بدء الحرب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

بدوره، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل فورًا لوقف المذبحة الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة، والتي أدت إلى استشهاد 100 فلسطيني على الأقل حتى الآن، العديد منهم تعرضوا لعمليات إعدام ميداني وتصفية جسدية عمدية بعد اعتقالهم.

ووثق المرصد الأورومتوسطي شهادات لمُحتجزين مُفرج عنهم وشهود عيان تفيد بتنفيذ قوات الجيش "الإسرائيلي" إعدامات ميدانية بحق مدنيين فلسطينيين نازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، في إطار عملياته العسكرية المستمرة في المجمع لليوم الثالث على التوالي.

وفي سياق متصل استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي صباح اليوم الـ166 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قصف الاحتلال مناطق عدة بمدينة غزة، تحديدًا حي الرمال، ومحيط مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وتم انتشال 20 شهيدًا جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف عمارة سكنية غرب مدينة غزة، بينما سقط شهداء ومصابون في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السدرة بحي الدرج شرق المدينة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال شققا سكنية في عمارة "مشتهى"، مقابل برج شوا حصري بمدينة غزة.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني وصحفيون في القطاع إن هناك عددا كبيرا من العائلات محاصرة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط ظروف مأساوية، بسبب قصف الاحتلال المستمر على الحي.

وبحسب المصادر، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بالمرضى خارج مجمع الشفاء الطبي، ونقلهم إلى المستشفى المعمداني بحالة صحية صعبة.

وارتفعت حصيلة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الهباش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 27 شهيدًا، معظمهم من النازحين.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، جرى انتشال 6 من الشهداء من منزل استهدف بالطيران الحربي الإسرائيلي.

وشهدت مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، إطلاق نار كثيف من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد، وإصابة عدد من المدنيين.

وفي سياق متصل دعت الولايات المتحدة، إسرائيل للسماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة