انتصار العاشر من رمضان معجزة كاملة الأركان (شاهد)

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، في ذكرى انتصار العاشر من رمضان وانتصار أكتوبر: "إننا حققنا في هذا اليوم معجزة كاملة الأركان، اختلطت فيها المشاعر الوطنية بالروحانية والانتصار للشرف والكرامة"، مشيرًا إلى أن اليوم هو حصاد 6 سنوات من تضحيات الشعب والجيش المصري بالدماء من عام 1967 إلى 1973.

وأضاف “رفعت” خلال حوار له عبر فضائية "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن هناك عدة تفاصيل تخص حرب أكتوبر المجيدة لا يعرفها الكثير، منها انطلاق 20 مدفعية في لحظة واحدة، وخروج 10 آلاف و500 قذيفة في الدقيقة، بمعدل 179 قذيفة في الثانية الواحدة، بجانب 4000 جندي تمكنوا من الوصول إلى الضفة الأخرى من قناة السويس خلال دقائق معدودة.

تاريخ مصر في الثورات بدأ منذ صيحة أحمد عرابي الوطنية

وأوضح أن تاريخ مصر في الثورات بدأ منذ صيحة أحمد عرابي الوطنية في الثورة العرابية 1882، وتجلَّى ذلك في قوة الشعب المصري وجيشه، مشددًا على ضرورة تدريس كل هذا التاريخ للأجيال الجديدة ليدركوا مدى تضحيات الأجداد والآباء لتكون مصر حرة مستقلة في سيادتها.

ضياء رشوان: انتصارات العاشر من رمضان فاجئت إسرائيل وكانت أكبر مما تخيلته

جدير يالذكر أن ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني،قال أمس إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان يعد تقليدا مستمرا، وحضره قادة كثر حاليون وسابقون من القوات المسلحة، وعدد كبير من المسؤولين السياسيين والوزراء وغيرهم، وفضيلة شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضروس الثاني، بجانب إعلاميين ورموز من المجتمع.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذا تعبير عن حالة مصرية طبيعية في نصر من هذا الحجم، فاختيار يوم العاشر من رمضان لاندلاع حرب أكتوبر تعد رمزا مهما للغاية، إذ وافق هذا اليوم غزوة بدر كما أنه يوافق عيد كيبور في إسرائيل.

وأشار إلى أن اختيار توقيت حرب أكتوبر كان مهما لأنه توافق مع تعطيل كل شيء في إسرائيل، وبالتالي كانت المفاجأة أكبر مما يتخيله الإسرائيليون، والاحتفال بالعاشر من رمضان جاء هذا العام في ظروف مختلفة على صعيد الأزمة أو الصراع مع إسرائيل.