محافظ الفيوم يهنئ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه".

وأضاف: "نسأل المولى عز وجل أن يبارك في جهودكم المخلصة، وأن يعيد تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تهنئة وزير الدفاع ورئيس الاركان

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيتي تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الحفاظ على الوطن، وسلامة أراضيه".

وأضاف: "نسأل المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".