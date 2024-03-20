خبير اقتصادي: الدولة المصرية تستطيع التعامل مع التحديات

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة اتخذت خطوات متتالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولها انعكاسات إيجابية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستطيع التعامل مع التحديات وعلى المدى القصير تم تغطية الفجوة التمويلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما حدث خلال الفترة الماضية وكيفية تعامل الدولة المصرية مع من تمتلكه من أوراق، وتدبيرها للاحتياجات التمويلية من خلال دخول عشرات المليارات بصورة تدريجية لم يكن أحد يتوقعها ما يؤكد أن مصر دولة كبيرة.

الدولة المصرية اتخذت مجموعة إجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة إجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية من خلال إجراءات إصلاحية قامت بها الدولة بالداخل، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار خلال شهرين.

مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

جدير يالذكر أن الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الإقتصادي، قال سابقًا إن مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأضاف "الكيلاني"، خلال برنامج "مال وأعمال"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستثمر الأجنبي غير قلق من المشاكل الخاصة بتسوية المنزاعات، بسبب تدخل رئيس الوزراء فيها بشكل مباشر.

ونوه، أن مصر ساهمت في تطوير البنية التحتية من طرق وتسهيلات في الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير مجال الطاقة، مؤكدًا أن هذا يعتبر أبوابا رئيسية لجذب المستثمرين.

وتابع، أن الدولة المصرية فعلت الكثير من أجل فتح شهية المستثمرين، مضيفًا أن القطاعات التي ستحدث بها طفرة هو قطاع الطاقة والتحول للهيدروجين الأخضر، والذي دخلت فيه مصر بقوة الفترة الماضية.