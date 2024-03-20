سعر الفول اليوم الأربعاء عاشر أيام رمضان عند التاجر.. المستورد بكام

سعر طن الفول اليوم.. شهد سعر طن الفول خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الاربعاء في العاشر من رمضان، استقرارًا، وسجل سعر الفول الاسترالي استقرارًا لدى التجار بلغ نحو 30,000 جنيه للطن .

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن الفول يعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

ويعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفول بنوعيه البلدي والاسترالي، اليوم الاربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة ورصد كل المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع والعملات، لاسيما أسعار الفول الذي نحن بصدده الان، حيث يعد من اهم المأكولات الشعبية التي يحرص على تناولها الشعب المصري خاصة في شهر رمضان المبارك كوجبة أساسية على المائدة وقت السحور، وجاء سعره اليوم على النحو الأتي:

أسعار الفول اليوم الاربعاء في الاسواق وعند التاجر

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 39,000 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي استقرارًا لدى التجار بلغ نحو 30,000 جنيه للطن .

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

أسعار الفول الانجليزى اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.