تراجع سعر طن الذرة الصفراء عاشر أيام رمضان.. الأردب نزل

سعر طن الذرة الصفراء.. تراجع سعر طن الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، في معظم أنواعها المختلفة، حيث ثبت الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، وانخفض سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,500 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من السلع الاساسية في مصر لانة يدخل في الكثير من الصناعات مثل صناعة الاعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يؤدي الي ارتفاع سعر اللحوم و الدواجن، ومن خلال المقال التالي نرصد لكم أسعار الذرة الصفراء اليوم.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وفي هذا السياق تستعرض"بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذرة الصفراء اليوم الاربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة لاسعار السلع لاسيما سعر الذرة الصفراء، وجاء سعرها على النحو الاتي:

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الذرة البرازيلي

تراجع سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما هبط سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 12,500 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني» تراجعًا ليسجل سعر الطن 10,500 جنيه.