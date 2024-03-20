استطلاع آراء المواطنين بساقلتة عن جودة مياه الشرب

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن الشركة أجرت استطلاع رأي بمركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، الجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وذلك للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز .



وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مسئولي التوعية بالشركة قاموا بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشترك من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن 125 كما تم استطلاع آراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء المنشاه للتأكد من حصول العملاء على الخدمات فى سهولة ويسر وباسرع وقت ممكن.



وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والإلتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.



وفي سياق متصل نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج سلسلة من ورش العمل التى تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي .

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أنه تم تنفيذ 8 ورش عمل تم من خلالها تدريب 171 متدرب يمثلون مديري محطات مياه الشرب السطحية ومحطات المعالجة ومديري التشغيل والصيانة الميكانيكية والصيانة الكهربائية بمحطات مياه الشرب السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري محطات مياه الشرب الصغرى ومحطات رفع الصرف الصحي ومسئولي الصيانة الميكانيكية والكهربائية بفرق الصيانة المركزية بجميع افرع مياه الشرب والصرف الصحي.



واوضح المهندس أحمد صلاح حسن مدير ادارة ترشيد الطاقة ان ورش العمل استعرضت مجموعة من الموضوعات شملت التعريف بمفهوم ترشيد الطاقة وكيفية الاستفادة من اجهزة قياس القدرة والطاقة الكهربائية بالمحطات الكبرى وعدادات الكهرباء بالمحطات الصغرى واجهزة قياس التصرف بانواعها المختلفة الرقمية والميكانيكية بالمحطات وذلك لإجراء حسابات معدلات استهلاك الطاقة بالمحطات وتقييم اداء وحدات الرفع الرئيسية وحالات التشغيل المختلفة لوحدات الرفع وكيفية القيام باعمال مراجعة الطاقة لاكتشاف اهم فرص الترشيد بالمحطات هذا بالاضافة الى التعريف باهم الاجراءات الواجب اتباعها للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الاداء الفني لوحدات الرفع الرئيسية بمختلف محطات مياه الشرب والصرف الصحي .

ومن الجدير بالذكر انه جارى اعداد دليل ارشادي باهم الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الاداء الفني لوحدات الرفع الرئيسية وذلك وفقا لنوع كل محطة وكذلك اعداد سجلات المتابعة والمراقبة المستمرة لمعدل استهلاك الطاقة وفاعلية لوحات تحسين معامل القدرة بمختلف انواع المحطات بهدف تاسيس منظومة ثابتة وقوية لترشيد الطاقة تطبيقا لسياسات الحوكمة والترشيد .