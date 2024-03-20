وجبات يجب تجنبها في رمضان (شاهد)

خلال شهر رمضان الكريم، تشهد مائدة الإفطار أصناف ومأكولات شهية، معتمدة على الدهون سواء المشبعة أو غير المشبعة والأملاح والسكريات المعقدة، يقبل عليها الصائم بعد ساعات صيام طويلة، دون أخذ الاعتبارات الصحية في الحسبان.

الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية أثناء الإفطار والسحور

وقال الدكتور أحمد محمد سيد رئيس قسم الصناعات الغذائية بمركز البحوث، خلال تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، إنه لابد من الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية أثناء الإفطار والسحور واستبدالها بالمشروبات الطبيعية.

تجنب زيادة الوزن والشعور بالعطش في شهر رمضان

ولتجنب زيادة الوزن والشعور بالعطش في شهر رمضان، أشار رئيس قسم الصناعات الغذائية إلى ضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة وبالأخص في وجبة السحور لأنها تخزن الماء داخل الجسم وبالتالي تعطي الأحساس بالعطش، مع ضرورة الابتعاد عن تناول المخللات، لاحتوائهاعلى نسبة أملاح عالية تؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر.

وشدد على عدم تناول السكريات المعقدة كالحلويات الشرقية واستبدالها بفواكة طازجة، لاحتوائها على السكريات والسعرات الحرارية العالية التي تؤدي بدورها إلى زيادة الوزن، بجانب الابتعاد عن الحمضيات كالبرتقال والليمون التي تسبب حموضة المعدة، مضيفا: «الأطعمة الدهنية والمقلية، خاصة الوجبات السريعة تحتوي على نسبة دهون كبيرة، تُزيد من نسبة الأحماض الدهنية المشبعة التي تؤدي إلي ضيق التنفس وزيادة الوزن».

