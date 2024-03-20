لقاء توعوي حول "مخاطر إدمان المخدرات" بمديرية شباب القليوبية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية تنفذ سلسلة من لقاءات التوعية داخل مركز الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي اللقاء التوعوي"مخاطر الإدمان والمخدرات وأثرها علي الفرد والمجتمع" بحضور ٤٠ مشارك من أعضاء البرلمان ، وذلك بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة بنها .

حاضر اللقاء ريهام صلاح ممثلة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وبدأت اللقاء بالحديث عن التدخين ، وأضرار التدخين ،فوائد الإقلاع عن التدخين، وقدمت نصائح للإقلاع عن التدخين ، و تعريف المخدرات والإدمان ، وأنواع المخدرات وأشكالها المتعددة، وهي خطيرة، سواء ذات المصدر الطبيعي (القات، الأفيون، المورفين، الحشيش، الكوكايين، وغيرها)، أو ذات المصدر الاصطناعي (الهيروين والامفيتامينات وغيرهما)، وأيضًا الحبوب المخدرة والمذيبات الطيارة.

وأشارت إلى تأثير الإدمان على الحياة الدراسية، ودور الاسره فى العلاج والعمل على حلها بطريقه صحيحه ، فقد تبنت الدولة المصرية استراتيجية قومية متعددة المحاور والأركان لمكافحة الإدمان والمخدرات، وذلك من خلال وضع برامج وآليات تحقق التنسيق بين مختلف المؤسسات سعياً للوقاية والعلاج ومحاصرة كل مظاهر الإدمان والتعاطي في المجتمع، بما يضمن حماية الأمن العام، ووقاية وتوعية النشء والشباب، والتعريف بالآثار السلبية للمخدرات ومخاطرها وتبعاتها الوخيمة، فضلاً عن تقديم خدمات العلاج الدوائي والنفسي للمتعاطين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وذلك من خلال الاتصال ب الخط الساخن لتقديم الدعم النفسي وتوجيه المتعاطين للعلاج بالمجان 16023

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مديرية الشباب الرياضة بالقليوبية تسعى إلى التعاون والتشبيك مع كافة الهيئات والجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب وتحقيقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة ومواجهة تحديات المستقبل.

يأتي اللقاء برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، و راندا البيطار مدير عام برلماني الطلائع والشباب،وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.