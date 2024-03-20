إبداعات شبابية تتألق في ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات بمعهد إعداد القادة

شهد معهد إعداد القادة انطلاق الجلسة الافتتاحية لملتقى الإنشاد الديني والابتهالات لطلاب جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "رمضان يجمعنا".

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور منتصر القللى أستاذ الموسيقى العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، ومنسق فرق الجامعات، ومحمد قاسم منسق الازهر ومدير رعاية الشباب بجامعة الازهر.

مدير معهد إعداد القادة: الأنشطة الطلابية منصة لصقل مواهب

ونقل مدير معهد إعداد القادة تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعرب عن سعادته بهذا الملتقى الرائع الذي يجمع أصوات الإنشاد الديني والابتهالات من جامعة الأزهر ومختلف الجامعات المصرية، حيث إن فن الإنشاد له دور كبير في نشر رسالة السلام والمحبة، وغرس القيم الأصيلة في نفوس الشباب.

وأكد مدير معهد إعداد القادة، على أن هذا الملتقى يأتي في إطار حرصنا على تعزيز القيم الإيجابية لدى شبابنا الواعد، فنحن في معهد إعداد القادة نؤمن بأهمية الأنشطة الطلابية كمنصة لصقل مواهب شبابنا وتنمية قدراتهم القيادية والإبداعية، لذا نحرص على توفير الفرص لهم للتعبير عن أنفسهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والملتقيات الثقافية والفنية على المستوى المحلي والدولي، قائلا " سنواصل العمل على توفير المزيد من المنصات لإبراز إبداعاتكم وتحقيق طموحاتكم" .

كما توجه مدير معهد إعداد القادة بالشكر لجامعة الأزهر ولكافة الجامعات والمعاهد المشاركة في هذا الملتقى، الذى يجسد روح التآلف والوحدة الوطنية.

وبلغ الدكتور محمد الشربيني تحية الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، مشيداً بالطفرة التي حققها معهد إعداد القادة تحت قيادة الدكتور كريم همام، ومثمناً جهود المعهد في تنظيم الأنشطة القومية التي تزيد وعي الشباب بالأحداث الجارية وتعزز انتمائهم الوطني، متطلعاً إلى تحويل هذا الملتقى إلى مهرجان دولي للإنشاد والابتهالات.

وانطلقت فعاليات الملتقى بعروض رائعة للأناشيد والابتهالات قدمتها فرق الجامعات المشاركة، أبدعت فيها وأبهرت الحضور، حيث شارك فى عروض فرق الإنشاد الديني والابتهالات خلال اليوم الأول، جامعة الأزهر شاركت بعدد ثلاثة فرق للإنشاد، جامعة طنطا، جامعة حلوان، جامعة سوهاج، جامعة مدينة السادات،جامعة المنصورة، جامعة كفر الشيخ.

ومن جهة أخرى، بالتوازي مع عروض فرق الجامعات المشاركة في الملتقى، استكملت الفرق الأخرى من الجامعات التي لم تقدم عروضها اليوم بممارسة أنشطة مختلفة على هامش الملتقى.

وحرص الدكتور كريم همام مستشار الوزير ومدير معهد إعداد القادة والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر على التواجد وسط الطلاب والإفطار معهم، مما يعكس اهتمامهم بالتواصل المباشر مع الشباب.

