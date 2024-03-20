القبض على مقاول هارب من 20 سنة سجن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد، مبانى" بإجمالى 20 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من 22 مليون جنيه.

وأسفرت الجهود عن ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 59 حكما قضائيا فى قضايا "مبانى" بإجمالى 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من 50 مليون جنيه.

وتمكنت الجهود من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما قضائيا فى قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات 250 ألف جنيه.

إخماد حريق شقة سكنية في إمبابة



نشب حريق داخل شقة سكنية في إمبابة، اليوم الأربعاء، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في إمبابة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حريق فى إحدى عمارات وسط البلد.. تفاصيل

شب منذ قليل حريق في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي وتم إبلاغ جهات التحقيق القضائية المختصة والتي أمرت بفتح تحقيق مباشرة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي.

وكانت النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.

كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.

وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، يجنب تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار و الإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجىء.