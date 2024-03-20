تعرف على موعد أذان المغرب اليوم بسوهاج

يبحث المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة سوهاج اليوم الأربعاء الموافق 20 - 3 - 2024 ميلادية اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية وكشفت إمساكية شهر رمضان بسوهاج الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد آذان المغرب موضحة أنه يتأخر بمقدار دقيقة عن أمس الثلاثاء .





ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الإثنين 20 - 3 - 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك الخاصة بمدينة سوهاج الساعة 6:06 مساء.





وتضمنت إمساكية شهر رمضان الكريم لمدينة سوهاج أن موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأربعاء 20 - 3 - 2024 يزيد نحو دقيقة عن تاسع أيام شهر رمضان الفضيل حيث كان موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 6:01 مساء، بينما جاء موعد أذان المغرب بسوهاج في اليوم العاشر اليوم الأربعاء 20-3-2024 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

موعد السحور اليوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان المبارك بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساع 2:13 دقيقة.

موعد الإمساك اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك سيكون في تمام الساعة 4:13 دقيقة.

موعد آذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:33 دقيقة صباحًا.

موعد الشروف بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 5:57 .

موعد آذان الظهر يرفع في تمام الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد آذان العصر يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

موعد آذان المغرب يرفع في تمام الساعة 6:05 دقيقة.

موعد آذان العشاء يرفع في تمام الساعة 7:20 مساءً.





وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الأربعاء في محافظة سوهاج اليوم العاشر من شهر رمضان 13 من الساعات و52 دقيقة .





وفي سياق متصل أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج قبل بداية الشهر المبارك إنهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان وتم تجهيز الساحات والمساجد في جميع المدن والمراكز والقرى بالمحافظة لاستقبال المصلين لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية وزوايا.