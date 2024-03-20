دورة تدريبية عن إدارة " الأزمات والكوارث" بالمنيا

تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة ، تننفيذ مركز شباب ناصر ملوي ، ومركز شباب بني عبيد بأبوقرقاص جنوب المنيا ، فعاليات الدورة التدريبية في إدارة " الآزمات والكوارث" لأعضاء نادي التطوع بمحافظة المنيا.

وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة ، ومن خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، وأدار الدورة التدريبية وليد سيد حسين عبد الرحمن ، مدير عمليات مطارات ، وإستشارى إدارة الأزمات و الكوارث ، فقد قام بتوضيح الفرق بين الأزمة والكارثة ، وكيفية التعامل مع الأزمة ، وتضمنت الدورة التدريبية مشاركة واسعة ، من الشباب المهتمين ، بتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث.

تضمنت الدورة التدريبية ، جلسة تدريبية ونقاشات جماعية ، وتم تبادل الخبرات بين المشاركين ، تناول موضوعات مثل تحليل المخاطر، وتنظيم الإستجابة الطارئة ، وإدارة الأزمات الطبيعية والبيئية ، والإتصالات في الأزمات ، وغيرها من المواضيع ذات الصلة ، وتعد هذه الدورة التدريبية الأولى من سلسلة من الأنشطة التدريبية ، التي ستعقد ضمن خطة أندية التطوع لهذا العام ، حيث سيتم تنظيم مزيد من الدورات ، وورش العمل ، لتمكين الشباب من المساهمة في تنمية المجتمع ، والتعامل مع الأوضاع الطارئة ، وتهدف الدورة إلي تطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبوها في المجتمعات المحلية ، وفي حالات الطوارئ الحقيقية ، و تعزيز الوعي والإستعداد للأزمات في المنطقة.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ إدارة تنمية الشباب بقيادة الدكتور شريف البغدادى ، منسق أندية التطوع ابراهيم محمد