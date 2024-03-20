الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الري: نثق في القيادات والعاملين بالوزارة والحالات الاستثنائية يتم التعامل معها

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت وزارة الموارد المائية والري، ثقتها في قياداتها وكافة العاملين بالوزارة وقالت وفي بيان لها: تؤكد وزارة الموارد المائية والري ثقتها التامة في قياداتها الحاليين وكافة العاملين بالوزارة باعتبارهم جميعاً مثالاً للنزاهة وأهلاً للثقة ونماذج فريدة يحتذى بها فى تحمل المسئولية.

وأنه حال ظهور أي حالات استثنائية فردية تخالف ماعهدته الوزارة فى أبنائها من النزاهة وتحمل المسئولية، فإنه يتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات الرقابية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهها، وذلك حفاظاً على سمعة مدرسة الري المصرية العريقة وسمعة أبنائها.

وكانت تداولت أنباء حول وجود عمليات فساد بين بعض الموظفين في احد المحافظات وتم التعامل معهم من قبل الجهات القضائية. 

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