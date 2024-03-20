طقس البحيرة.. دافىء نهارًا ورياح مثيرة للأتربة

وفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة اليوم طقس دافىء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، ويبلغ ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من 1.50 إلى 2 متر، وسرعة الرياح نحو 34 كيلو متر فى الساعة.

حيث تبلغ درجة الحرارة 26 درجة مئوية ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس بشكل دائم ، وبلغت نسبة الرطوبة 37% ، ووجود ريات متوسطة تتراوح سرعتها مابين 22إلي 24كم/ساعة، مثيرة للرمال والأتربة علي كافة أنحاء المحافظة، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات سواء في الطرق الرئيسية أو الفرعية .

وفي قري المحافظة عاد المزارعين إلي الحقول، بعد إستقرار الأحوال الجوية، لحصاد المحاصيل الزراعية سواء الخضروات مثل البسلة والكوسة والبطاطس، أو الفاكهة مثل البرتقال واليوسفي والفراولة، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة والمحافظات المجاورة .