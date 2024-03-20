الخميس.. افتتاح مسابقة القرآن الكريم وختام الأنشطة الرياضية بجامعة القناة

تفتتح غدا الخميس بجامعة قناة السويس مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النووية التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، فيما يتم افتتاح معرض المشغولات الرمضانية، ومعرض الملصق الرمضاني، وختام المسابقات الرياضية وتكريم الفائزين والتي انطلقت في الاسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ضمن فاعليات مهرجان "من أجل مصر الرمضاني".

وقد شهدت أجواء المهرجان الرمضاني منذ إطلاقها منافسات طلابية متنوعة في الأنشطة الرياضية، وافتتاح رباعيات كرة الطائرة طالبات، وكرة الطائرة طلبة وطالبات،و ثلاثيات كرة السلة طالبات ، وخماسي كرة القدم طلاب، ومسابقات تنس الطاولة طلبة وطالبات.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على جهود أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، وجميع القائمين على تنظيم وإعداد المهرجان الرمضاني، الذي تقام فعالياته على ملاعب كلية طب الأسنان ومسرح رعاية الشباب، متمنيًا لجميع الفرق المشاركة التوفيق، مطالبا إياهم بالتحلي بالروح الرياضية.

يأتي المهرجان تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس.وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.وبإشراف الدكتور محمد مصطفى الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.