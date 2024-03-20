يد المقاولون تفوز على دلفي

فاز فريق كرة يد المقاولون العرب لمواليد 2006 على فريق نادي دلفي بنتيجة 32 / 31 وبهذا الفوز المستحق يضمن الصعود للدور النهائي ضمن منافسات بطولة الجمهورية لكرة اليد ليقابل فريق نادي بورسعيد لتحديد المركزين الأول والثاني.

ويتكون الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب من:-

مدرب الفريق : ك / تامر مدبولي

مساعد المدرب : ك / أحمد أبو شادي

طبيب الفريق : ك / سامح بدوى

إداري الفريق : ك / أحمد مختار

المدير الفني : ك / عادل محمود

في سياق متصل، واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2003 انتصاراته بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما أحرز هدف المباراة محمد سعيد وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد ، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب ، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن سعد عبد الباقي مدرب والكابتن تونسي سيد مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال والكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.