أعذار مبيحة للفطر في رمضان.. تعرف عليها

أعذار مبيحة للفطر في رمضان.. يسعى الكثير من المسلمون في كل عام إلى معرفة الأعذار التي تبيح الفطر، حيث إن هناك من يباح لهم الإفطار في رمضان، من بينهم المريض والمسافر، حيث قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.

ومن تلك الحالات أيضاً العجز عن الصيام لكبر سن، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مد من طعام لمسكين لقوله تعالى: وعلى ٱلذين يطيقونهۥ فدۡيةٞ طعام مسۡكينٖ (البقرة: 184).

وأيضا إذا خافت الحامل من الصوم على نفسها جاز لها الفطر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء.

ومن الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان، هو السفر واشترط الفقهاء في السفر المبيح للفطر أن يكون سفرا طويلا مما تقصر فيه الصلاة وألا يعزم على الإقامة في هذا السفر وأن يكون بغرض الطاعة.