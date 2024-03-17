هل تذوق الطعام في نهار رمضان يبطل الصيام؟

أجاب الشيخ إبراهيم جاد الكريم، أحد علماء الأزهر الشريف، على تساؤل بشأن حكم تذوق الطعام في أوقات الصيام خلال الصيام بشهر رمضان الكريم.

وكان السؤال هو "في نهار رمضان اضطر إلى أن أطهو الطعام لأولادي وبيتي فما حكم تذوقه باللسان فهل يفطر أم لا؟، ليجيب الشيخ إبراهيم جاد الكريم أن الصائم يمتنع عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، والحديث عن تذوق الطعام ليس في معنى الأكل والشرب، طالما يعد الأكل والشرب لم يدخل المعدة، مشيراً إلى قول العلماء أنه معفو عما يدخل الجوف من غبار وخلافه وليس على السائلة قضاء.

وتواصل بوابة الوفد، نشر الفتاوى التي تهم الصائمين خلال الشهر الفضيل، وذلك ضمن سلسلة الفتاوى التي تنشر على مدار شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا.



