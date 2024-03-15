الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد عمر هاشم: الحكمة من الصيام الوصول إلى تقوى الله (فيديو)

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

أوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الحكمة من الصيام، موضحًا أن شهر رمضان شهد أكبر نعمة إلهية فيه وهو نزول القرآن الكريم، ولذلك كان الشكر لله بالصيام والقيام في هذا الشهر الكريم.

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الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يبين الرخص في الصيام وأصحاب الأعذار

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الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يبين مبطلات الصيام والأمور التي لا تفطر

وأضاف خلال خاطرة على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة، أن الهدف والحكمة من العبادة الصيام التاثير وتقويم السلوك حتى يصل الى تقوى الله، موضحًا: "لما خاطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الشباب أمرهم بالصيام حال عدم قدتهم علي الزواج لأنه لهم وقاية، فالصيام ليس امتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، وإنما الامتناع عن المعاصي أولًا. 

دخو الجنة من باب الريان للصائمين 

وأكد أن الصيام هو العبادة الوحيدة لله، لم يصم أحدا إلا لله، ولذلك أضافه الله إلى نفسه، حيث إذ قال: "كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لى أجزى به"، لافتا إلى أن الصائمين يوم القيامة يدخلون الجنة من باب مخصوص لهم اسمه الريان. 

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